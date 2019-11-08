المنتخب الأولمبي يبدأ مشواره نحو حلم طوكيو 2020 بمواجهة مالي

رمضان صبحي يقود طموحات الفراعنة الصغار للفوز باولي مباريات البطولة

تحت شعار الحلم والتأهل لاولمبياد طوكيو العام المقبل ، يبدأ المنتخب الاولمبي في السابعة مساء اليوم ، اولي خطواته ، بمواجهة منتخب مالي باستاد القاهرة ، في افتتاح بطولة كأ س الامم الافريقية تحت 23 سنة .

فالمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب ، يبحث عن التأهل للاولمبياد بعد 8 سنوات ، خاصة وان اخر مشاركة لمصر كانت في لندن 2012 وخرج المنتخب من دور الـ 16 امام اليابان وكان المدير الفني وقتها هاني رمزي .

والمنتخب الأولمبي بدأ تكوينه قبل 20 شهرا ، بعدما تولي شوقي غريب المسئولية الفنية ، وضم العديد من اللاعبين ، حتي استقر علي 21 لاعبا ، هم قوام المنتخب خلال البطولة وهم

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكهام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – كريم العراقي (المصري).

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (بيراميدز) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – رمضان صبحي (الأهلي) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك)

الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة).

ويبحث المنتخب ، عن تعويض خروج منتخب الكبار من دور الـ 16 في بطولة الامم الافريقية التي اقيمت في مصر يونيو ويليو الماضي ، وهو الامر الذي ادي الي استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة .

من جهته ، قال شوقي غريب : " إن فريقه جاهز لافتتاح مشواره أمام مالي ، بعدما شاهدت البعض من مبارياته ونسعى لبداية قوية من أجل حسم التأهل مبكرا".

وتابع غريب الذي قاد مصر للحصول على برونزية كأس العالم للشباب عام 2001 “منتخبات مجموعتنا مالي وغانا والكاميرون متساوية في القوة ولا توجد فوارق كبيرة بينها.

وأضاف “يقدر الجهاز الفني واللاعبون حجم المسؤولية ونتعهد بأن نكون عند حسن الظن”.

ومن المنتظر ان يمثل المنتخب خلال المباراة ، محمد صبحي في حراسة المرمي ، وامامه الرباعي اسامة جلال ومحمود مرعي وكريم العراقي واحمد ابو الفتوح ، وفي الوسط اكرم توفيق وعبد الرحمن مجدي وناصر ماهر ورمضان صبحي وفي الهجوم مصطفي محمد .

في المقابل ، يدخل منتخب مالي المباراة رافعا شعار المفاجاة والفوز علي الفراعنة ، للتاهل للاولمبياد للمرة الثانية في تاريخه ، بعدما سبق وتأهل لاول مرة في تاريخه الي اولمبياد اثينا 2004 وخاض ثلاث مباريات في المجموعة الاولي التي تصدرها بالفوز علي اليونان صاحبة الارض والجمهور 2/0 ، والتعادل سلبيا امام المكسيك ومع كوريا الجنوبية 3/3 ، وخسر في دور الـ 8 امام ايطاليا بهدف نظيف .

وفي التصفيات الافريقية الحالية ، التقي المنتخب المالي مع اثيوبيا في مباراتين ، تأهل خلالها في مجموع المباراتين 5/1 ، بالتعادل في اديس ابابا 1/1 ، والفوز في مالي 4/0 ، وفي الدور الثالث والاخير اصطدم مالي بمنتخب المغرب ، وتعادل في مراكش 1/1 ، وحقق الفوز في باماكو لهدف ليتأهل الي النهائيات في مصر .

ويقود الفريق المالي ، فانيري ديارا ، الذي ضم 21 لاعبا ، ابرزهم موسى سيساكو مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي وأليو ديانج لاعب النادي الاهلي .

، ويفتقد منتخب مالي في البطولة ثنائي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي سيكو كويتا ومحمد كمارا.

وضمت القائمة كلا من:حراسة المرمى: يوسف كويتا (جيرونا الإسباني) – صامويل ديارا (فيلاروبيا الإسباني) – دريسا كوياتيه (هافيا كوناكري الغيني).

الدفاع: إيسوف تراوري (خريبكة المغربي) – كليمنت كانوتيه (ليباجا اللاتيفي)- سليماني جاساما (سانسي الإسباني) –موسى سيساكو (باريس سان جيرمان الفرنسي) - سياكا باجايوكو (الصفاقسي التونسي) – إبراهيم كان (فورسكلا الأوكراني).

الوسط: أليو ديانج (الأهلي المصري) – أمادو ديارا (ليونيسا الإسباني)- سيدو نادوبيولبي (بلدية سبور التركي) – فيلكس كاماتي ( ريال باماكو المالي) – بوراما دومبيا (ستاد مالي) - علي مال (بالك أسير التركي) – تاندينا ماهرافا (ملادوست البوسني) – دياديه ديانكا (أكاديمية يلين) – موسى باجايوكو (آدان سبور التركي)