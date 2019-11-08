الكاف يرد على بيان لاجاردير: الغاء التعاقد استند لأحكام المحاكم المصرية

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا صباح اليوم الجمعة يرد من خلاله على اعتراض شركة لاجاردير سبورتس الحاصلة على حقوق تسويق مباريات جميع مسابقات الكاف على الغاء التعاقد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقر خلال الأيام الماضية الغاء التعاقد مع شركة لاجاردير الذي أبرمته الإدارة السابقة للكاف، قبل أن ترفض الشركة ذلك القرار الذي وصفته بـ "الأحادي".

وجاء بيان الكاف صباح اليوم :"الإشارة إلى البيان الصحفي الصادر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر من قبل لاجاردير سبورتس فيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة في عام 2016 بين اتحاد كرة القدم الإفريقية ولاجاردير، ويرغب الاتحاد الإفريقي في توضيح ما يلي".

وأكمل بيان الكاف :"في عام 2017، وجدت هيئة المنافسة المصرية أن الاتفاقية خرقت قواعد المنافسة المصرية لأنه تم اختيار لاجاردير كوكيل حصري للكاف لحقوق التسويق والإعلام لمدة 20 عامًا دون انقطاع دون أي مناقصة مفتوحة".

وأضاف البيان :"بموجب القرار نفسه، أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية لاغية وباطلة وفرضت عددًا من سبل الانصاف".

وواصل :"شملت هذه المعالاجات الالتزام بإنهاء الاتفاقية على الفور وتعليق آثارها داخل السوق المصرية".

وتابع :"ثم أصدرت المحاكم الاقتصادية في القاهرة حكمين في 2018-2019 (قضيتان رقم 397/2017 ورقم 434/2019) حيث عثرا على المسؤولين السابقين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، الرئيس السابق، وهشام العمراني، الأمين العام السابق للكاف، الذين وقعوا على الاتفاقية مذنبين بسلوك مخالف للاحتيال والتزوير، وفرضوا غرامة قدرها 500 مليون جنيه على كل منهم، وعند الاستئناف تم تخفيض الغرامة إلى 200 مليون جنيه".

واستطرد بيان الكاف :"أخيرًا، في عام 2017 ، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بتقييم أن الاتفاقية تنتهك اللوائح وأوصت بفرض عقوبة مالية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واعتماد بعض سبل الانتصاف، بما في ذلك إنهاء الاتفاقية".

وأشار الكاف إلى أنه بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه ، لم يكن لدى الكاف خيار سوى إنهاء الاتفاقية، موضحًا أن إنهاء الاتفاقية لم يكن "قرارًا من جانب واحد" كما تم ذكره في بيان لاجاردير الأخير.

وأكد الكاف في بيانه أن إنهاء الاتفاقية هو النتيجة القانونية لقرار اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأحكام المحاكم المصرية والتوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التنسيق المركزية.

ودعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شركة لاجاردير لمناقشة الخطوات المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب التراخيص ومشجعي كرة القدم فيما يتعلق بالمسابقات الحالية.