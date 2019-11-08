«الهجرة»: الرئيس السيسي يهنئ أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة المولد النبوي

أبرزت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقالت الوزارة، عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي هنأ أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بهذه المناسبة، من خلال برقية نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج.

ونشرت الوزارة، نص البرقية، والتي تضمنت، "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".