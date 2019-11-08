توملجانوفيتش تفتتح منافسات الفردي في نهائي كأس الاتحاد للتنس أمام فرنسا

تخوض الأسترالية أجلا توملجانوفيتش أول مبارياتها في بطولة كأس الاتحاد لتنس السيدات عندما تواجه الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش في افتتاح منافسات الفردي في نهائي المسابقة غدا السبت،.

وستكون آشلي بارتي، المصنفة الأولى على العالم، هي اللاعبة الثانية في منافسات الفردي للفريق الأسترالي حيث ستواجه الفرنسية كارلوين جارسيا قبل أن تقام منافسات الفردي المعكوس.

واختار الفريق الفرنسي ملادينوفيتش وجارسيا للعب منافسات الزوجي غدا الأحد، بينما ينوي الفريق الأسترالي الدفع ببارتي مع سام ستوسور.

كل المباريات التي ستقام الأحد معرضة للتغير، وفقا لما ذكره المنظمون اليوم الجمعة أثناء إصدارة جدول المباريات.

ويسعى الفريق الأسترالي للفوز باللقب الثامن في البطولة.

وكانت آخر نسخة صعد فيها الفريق الأسترالي للنهائي في 1993 وكان آخر فوز باللقب في 1974.

وفاز الفريق الفرنسي باللقب مرتين في 1997 و2003 وخسر المباراة النهائية في 2016.

وستكون هذه هي البطولة الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير نظام البطولة في 2020 لتقام لمدة اسبوع، مثلما حدث في بطولة كأس ديفيز الخاصة بالرجال هذا العام.