أعلنت السلطات الإيطالية أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت محافظة لاكويلا (بمقاطعة أبرتسو) الليلة الماضية شعر بها مواطنو عدة مناطق وسط البلاد من بينها العاصمة روما (التي تبعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب مركز الزلزال) وجنوباً حتى مدينة نابولي.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الجمعة، عن معلومات أولية، أن الهزة الأرضية لم تسفر عن ضحايا ولا عن أضرار مادية.

يشار إلى أن منطقة مدينة لاكويلا تعرضت لهزة أرضية في أبريل 2009، أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثمائة شخص، كما ضرب زلزال آخر وسط إيطاليا في أغسطس 2016 معروف بزلزال بلدتي أماتريتشي التاريحية وأكومولي، وأسفر هو الآخر عن حوالي ثلاثمائة قتيل وأحدث أضرار بالغة بمباني البلدة الآثرية.