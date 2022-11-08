هشام آمنة: المبادرات المحلية تلعب دورا رائدا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، في ندوة حول التقنيات البيئية الكورية والسياسات وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة والتي نظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء.

جاء ذلك بحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد، والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دورا رائدا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدي لتغير المناخ.

وأكد، أن الحكومة تعمل بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الأجنبي والمصري من جانب والحكومة المصرية من جانب آخر لتوطين التكنولوجيات والصناعات وثيقة الصلة بالتحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال إن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني، مشيرا إلى أنها رؤية تستند على أن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لقطاع واسع من المصريين، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

وأضاف أن مصر تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، متابعا: "نتشرف في وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والانتاج الحربي في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة".

وتابع: "ويشمل التخلص من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة بما تشمله من مدافن محكومة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، فضلا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم ادارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، ويساهم في تحقيق اجندة المناخ الوطنية".

وأشاد بجهود المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا ومساهماته في برنامج مصر الطموح لإدارة منظومة المخلفات، وهذه الجهود شملت على سبيل المثال تطوير عدد من المصانع التي تقوم بإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج والغربية.

ونوه إلى أن هذه الجهود قد أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال إدارة سليمة للمخلفات الصلبة واستخدامها كمصدر للوقود المشتق وللسماد العضوي.

ورحب وزير التنمية المحلية، بالتصور الذي قدمه المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء وحدة محاكاة مركزية للتدريب وتنمية المهارات، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ونأمل أن يتم تنفيذ هذا التصور الطموح في الفترة من يناير 2023 الى ديسمبر 2024.

واختتم اللواء هشام آمنة كلمته قائلًا : "أكرر ترحيبي بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الكورية في مجال الادارة المحلية ومجال ادارة المخلفات الصلبة في مصر، مؤكدا أنه وجه المحافظات وفريق عمل الوزارة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن وأن الدولة ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة".شريف حربي

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، في ندوة حول التقنيات البيئية الكورية والسياسات وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة والتي نظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء.

جاء ذلك بحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد، والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دورا رائدا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدي لتغير المناخ.

وأكد، أن الحكومة تعمل بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الأجنبي والمصري من جانب والحكومة المصرية من جانب آخر لتوطين التكنولوجيات والصناعات وثيقة الصلة بالتحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال إن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني، مشيرا إلى أنها رؤية تستند على أن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لقطاع واسع من المصريين، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

وأضاف أن مصر تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، متابعا: "نتشرف في وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والانتاج الحربي في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة".

وتابع: "ويشمل التخلص من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة بما تشمله من مدافن محكومة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، فضلا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم ادارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، ويساهم في تحقيق اجندة المناخ الوطنية".

وأشاد بجهود المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا ومساهماته في برنامج مصر الطموح لإدارة منظومة المخلفات، وهذه الجهود شملت على سبيل المثال تطوير عدد من المصانع التي تقوم بإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج والغربية.

ونوه إلى أن هذه الجهود قد أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال إدارة سليمة للمخلفات الصلبة واستخدامها كمصدر للوقود المشتق وللسماد العضوي.

ورحب وزير التنمية المحلية، بالتصور الذي قدمه المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء وحدة محاكاة مركزية للتدريب وتنمية المهارات، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ونأمل أن يتم تنفيذ هذا التصور الطموح في الفترة من يناير 2023 الى ديسمبر 2024.

واختتم اللواء هشام آمنة كلمته قائلًا : "أكرر ترحيبي بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الكورية في مجال الادارة المحلية ومجال ادارة المخلفات الصلبة في مصر، مؤكدا أنه وجه المحافظات وفريق عمل الوزارة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن وأن الدولة ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة".