نيوزيلندا: منفذ هجمات مسجدي كرايستشيرش يستأنف حكم الإدانة والعقوبة

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استأنف الرجل المسؤول عن تنفيذ هجمات مسجدي كرايستشيرش الدامية في نيوزيلندا عام 2019 ضد حكم إدانته والعقوبة الصادرة بحقه.

وحكم على برينتون تارانت بالسجن المؤبد دون إمكانية إطلاق سراحه، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن مقتل 51 من المصلين.

وأكدت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء أنه تم تقديم استئناف ولم يتم تحديد موعد للجلسة. ولم تعرف بعد مسوغات الاستئناف.

وأقر تارانت في آذار/مارس 2020 بأنه مذنب في 51 تهمة قتل و 40 محاولة قتل وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وقام المسلح بتصوير الهجمات على مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في كرايستشيرش وبثها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الحكم الصادر ضده يعتبر المرة الأولى التي تصدر فيها نيوزيلندا حكما دون أي فرصة للإفراج المشروط، والمرة الأولى التي يجري الحكم فيها على أي شخص بتهمة انتهاك قانون قمع الإرهاب في نيوزيلندا.

وأدى هجوم 2019 إلى إصلاحات كبيرة في مجال الأسلحة في البلاد، وأدى إلى إصدار نداء كرايستشيرش ، وهي مبادرة لمواجهة المحتوى الإرهابي والمتطرف عبر الإنترنت.