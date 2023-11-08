قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق على الحدود اللبنانية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفيعة، اليوم الأربعاء، عددا من المناطق الواقعة على الحدود اللبنانية.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة تعرضتا لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال.



وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت أيضا ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر حزب الله اللبناني، في حال دخوله إلى جانب الفصائل الفلسطينية، بشأن الحرب على قطاع غزة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو خلال كلمة له، أن حزب الله سيرتكب خطئا كبيرا في حال دخوله الحرب، وأن الجيش الإسرائيلي ينفذ بعمليات دفاعية وهجومية في المنطقة الشمالية لبلاده.



وشدد على أنه لا وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى لدى حركة حماس، زاعما أن جيش الاحتلال يطوق قطاع غزة.