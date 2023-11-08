جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار وربما تكون هناك هدنة إنسانية لانتقال السكان نحو الجنوب

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى تطبيق هدن إنسانية لأوقات معينة، بهدف السماح بانتقال السكان نحو الجنوب.



وزعم خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الفلسطينيين يهربون من أماكن تواجد حماس؛ لأن الحركة تستخدمهم كدروع بشرية، مُدعيًا أن قوات الجيش لا تستهدف المدنيين.



وقال: «نحن لا نحارب المدنيين بعكس حركة حماس التي تحتجز الإسرائيليين لديها منذ يوم 7 أكتوبر الماضي»، وفقًا لادعاءاته.



وادعى أن سلطات بلاده تسمح بدخول شاحنات المساعدات التي تحمل الأغذية والأدوية والمياه إلى مناطق جنوب القطاع، مجددًا المزاعم بأن محافظات الجنوب «آمنة».



وأضاف: «سنواصل محاربة حماس وسنقضي على الرشقات الصاروخية المطلقة تجاه إسرائيل، نحن في عملية برية كبيرة ونسعى في تلك المرحلة للضغط على مدينة غزة ومعاقل حماس».