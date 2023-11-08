وساطة قطرية لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن قطر تبذل جهودا لإطلاق المقاومة الفلسطينية عدد الأسرى مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع على المحادثات، قوله إن مفاوضات بوساطة قطرية تجري الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين إطلاق سراح ما بين 10 و15 أسيرا مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين في غزة.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

فيما تحتجز المقاومة الفلسطينية نحو 250 أسيرا في غزة، وتربط إطلاق سراحهم بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين.