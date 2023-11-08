مجموعة السبع تدعم أوكرانيا وتحذر الصين من دعم روسيا

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع مجددا على دعمهم لأوكرانيا ورحبوا بمشاركة الصين في جهود السلام ولكنهم حذروا بكين من دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وانتقدت مجموعة الدول الصناعية السبع خلال الاجتماع المنعقد في طوكيو، في بيان، روسيا على "حربها العدوانية الوحشية" وأكدت مجددا "على دعمها الثابت لأوكرانيا بقدر ما يستغرقه الأمر لإرساء السلام الشامل والعادل والدائم".

وقبل الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إذا نفد دعمنا لأوكرانيا الآن، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيستغل هذا بلا رحمة، مع عواقب وخيمة على الشعوب في أوكرانيا وأوروبا".

وفي حين أن المجموعة رحبت بمشاركة الصين في جهود السلام بقيادة أوكرانيا، قالت إن الصين –وهي ليست عضوا بمجموعة السبع- يجب أن تحث روسيا على إنهاء عدوانها ودعم سلام دائم وعادل.

وناقش وزراء مجموعة السبع أيضا الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي حين أنهم لم يشيروا بشكل مباشر إلى جزيرة تايوان، التي تدعي الصين بأحقيتها بها، قالت بيربوك إن غزو روسيا لأوكرانيا قدم درسا حول الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت: "لقد تعلمنا بشكل مؤلم كيف يمكن أن يتحول الخطاب العدواني أو الخرائط الخيالية إلى واقع خطير".

وتضم مجموعة السبع للدول الصناعية الغربية الكبرى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا. وتتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.