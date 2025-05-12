البيت الأبيض يعلق على هدية الطائرة من قطر

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإثنين، أن قطر عرضت إهداء طائرة للولايات المتحدة، وأن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت ليفيت، في مقابلة أجرتها معها قناة «فوكس نيوز»: «عرضت الحكومة القطرية مشكورة إهداء طائرة لوزارة الدفاع، ولا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة».

وتابعت: «ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل، هم يعرفون الرئيس ترامب، ويعلمون أنه لا يعمل إلا بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي».

وأكدت أن «أي تبرع للحكومة الأمريكية يتم بالامتثال الكامل للقانون»، معقبة: «نحن نلتزم بأقصى قدر من الشفافية، وسنستمر في القيام بذلك».

وفي بيان رسمي، نفت قطر أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أكدت أن نقل الطائرة «للاستخدام المؤقت» في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين.

وقال تقرير نشرته شبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، إنه سيتم التبرع بالطائرة لمكتبة ترامب الرئاسية في نهاية ولايته.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لزيارة قطر هذا الأسبوع ضمن أول جولة خارجية له منذ عودته للبيت الأبيض (باستثناء حضوره جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان).

وقال الملحق الإعلامي القطري لدى الولايات المتحدة علي الأنصاري، إن المفاوضات جارية بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية، مضيفاً أن «المسألة مازالت قيد المراجعة من قبل الدوائر القانونية المعنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار».

وقالت مصادر لسي بي إس الإخبارية، إن الطائرة لن تكون جاهزة للاستخدام على الفور، إذ تحتاج إلى إعادة تجهيزها والحصول على موافقة الجهات الأمنية المعنية بالأمر.

واعتبر البيت الأبيض ووزارة العدل أن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أي خدمة أو إجراء معين، مما يعني بالتالي أنها ليست رشوة.

ويحظر الدستور الأمريكي تحت بند المكافآت، على المسئولين الحكوميين قبول هدايا «من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية».



