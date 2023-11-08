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أظهرت بيانات نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية إسرائيل بوندس، الأربعاء، قوله إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر المنصرم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكر أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعتبر قياسيا، مشيرا أن الولايات المتحدة وبلديات أمريكية هي من قامت بشراء السندات.

وتعتبر إسرائيل بوندس جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن جوريون.

وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب؛ إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات بفائدة 5 بالمئة عبر مجموعة جولدمان ساكس، بحسب بلومبرج.

كما أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها جولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5%.

بذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على غزة.

وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن الشركة بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية؛ خاصة في أوقات الحروب، وغالبا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.

والسندات الإسرائيلية هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوي، مما يعني صعوبة تداولها في البورصة، أي عدم إمكانية بيعها وشراؤها أكثر من مرة.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزّة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وتجاوزت خسائر الأرواح 10 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.