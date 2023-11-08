متحدث جيش الاحتلال: ارتفاع القتلى بين الجنود إلى 351 منذ 7 أكتوبر

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تحقيق تقدم على أرض المعركة في غزة، لافتًا إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة بالقطاع.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن «القوات عثرت على أكثر من 700 قذيفة آر بي جي المعدة للإطلاق ضد المواطنين الإسرائيليين».



وأشار إلى «محاولة القوات الإضرار بالمنظومات البحرية والجوية لحركة حماس»، مجددًا المزاعم بأن حماس تستخدم المستشفيات كأماكن للاختباء وارتكاب جرائم دولية.



وزعم «انتقال 50 ألف مواطن فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب؛ لأنهم يعلمون أن حماس فقدت السيطرة في شمال القطاع».



وادعى بأن «القوات الإسرائيلية تُمكن الفلسطينيين من التوجه نحو الجنوب، حيث يتوفر الماء والأغذية والأدوية».



ولفت إلى مواصلتهم ملاحقة قادة حماس أين كانت أماكنها وقتلهم، مضيفًا: «نواصل الرد بقوة ضد كل إطلاق النار على أرض إسرائيل، ومستعدون في الدفاع والهجوم».



وأعلن ارتفاع عدد المحتجزين لدى حماس إلى 239، مشيرًا إلى مقتل 351 جنديًا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم عناصر تابعين للشرطة والاستخبارات.