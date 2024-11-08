تُقام اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة الهلال ضد الاتفاق فى الدوري السعودي للمحترفين، إلى جنب مباراة الزمالك وسموحة وبيراميدز أمام إنبي في الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X لاس بالماس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X فرايبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا X أوكسير – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الهلال X الاتفاق – الساعة 4:45 مساء على قناة SSC1 HD

الأهلي X الرائد – الساعة 5:20 مساء على قناة SSC2 HD

الرياض X النصر – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

بتروجت X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport

سموحة X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

إنبي X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport