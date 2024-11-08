ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، تشكيل الزعيم لمباراة الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال، وصافة الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، بينما يحتل الاتفاق المركز 11 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش

بينما جاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: مد الله العليان، عبد الباسط هندي، عبد الله مادو، مشعل الصبياني

الوسط: راضي العتيبي، فينالدوم، عبد الإله المالكي، سيكو فوفانا

الهجوم: موسى ديمبيلي، توكو إيكامبي