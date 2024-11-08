أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام التي تمت إقالتها أدت ما عليها، لكن التسريبات في أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي عجلت برحيلها، رافضا توجيه الاتهامات لـ إبراهيم نور الدين، لأن الموضوع قيد التحقيق في النيابة العامة.

قال إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" لجنة الحكام عملت ما عليها، اجتهدوا الفترة الماضية، سواء إبراهيم نور الدين الذي طاف محافظات مصر كلها لإلقاء محاضرات، واستعانوا بجمال الغندور لهذا الشأن أيضا".

أضاف الكومي:" لكن التسريبات التي خرجت، سرعت بإقالة لجنة الحكام، اتحاد الكرة تلقى إخطارا من النيابة العامة بتسليم شريط المباراة، ولا يجب التسرع في إصدار أي أحكام، الموضوع قيد التحقيق، ولا يستطيع أي شخص توجيه اتهام لـ إبراهيم نور الدين".

أشار:" ياسر عبد الرؤوف شخص محترم ويدير لجنة الحكام، ومعه مجموعة جميلة، أتمنى التوفيق لهذه اللجنة، أرجوكم رويدا رويدا بحكامنا، حكامنا بخير، قد يحدث لغط في بعض الأمور، التحكيم المصري سيظل دائما وأبدا يد واحدة".

أتم الكومي:" كان مرشح لرئاسة لجنة الحكام ثلاثة من الرموز، سمير عثمان، ووجيه أحمد إلى جانب ياسر عبد الرؤوف، وعجبني مباركة الثنائي لعبد الرؤوف فور توليه لجنة التحكيم".