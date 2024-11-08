أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القاهرة تعد واحدة من أعرق العواصم وأبرز الحضارات في العالم، مما جعلها الخيار الأمثل لاستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن المنتدى يسعى لتبادل الخبرات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: المنتدى الحضري العالمي يُعد من أبرز المؤتمرات المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، وهو الحدث الأهم الذي يُركز على قضايا التنمية الحضرية المستدامة. واستضافة مصر له تأتي بعد غياب 20 عامًا عن القارة الإفريقية، ما يعكس أهمية الحدث في تعزيز التعاون الدولي بهذا المجال.

وأوضح أن مصر استعرضت خلال المنتدى ثلاثة محاور رئيسية هي: «عرض التجربة المصرية- آلية جذب الاستثمار- تصدير العقار المصري»، مشيرًا إلى إشادة كبيرة بالتجربة المصرية بعد زيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%.

وأكمل: «نستهدف في السنوات الثلاث المقبلة الوصول إلى 17% من الحيز العمراني، وهو معدل يتجاوز ضعف ما تم بناؤه على أرض مصر خلال القرون السابقة».

وأشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات التأثير الإيجابي الكبير على حياة المواطنين، مثل مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت في القضاء على العشوائيات العمرانية، وتحسين وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء مصر.

ونوه إلى أن مصر ركزت في تجربتها العمرانية على تطوير مدن حضارية تعتمد على النظام الأخضر، حيث تُصمم المباني لتوفير الطاقة والمياه، كما أن العمارة الخضراء، التي تولد الطاقة، أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص البناء.