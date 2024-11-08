طرح فيلم من وراء الموج لنادين لبكي يناير المقبل

كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم "من وراء الموج" بطولة الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وذلك في 24 يناير المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول عائلة مكونة من أربعة أفراد، تجد نفسها عالقة على جزيرة خلابة، تخفي وراء سحرها حقيقة صادمة، فما يبدأ كمجرد لعبة أطفال ومحاولات لتمضية الوقت، سرعان ما يتحول إلى كشف أسرار مظلمة.

ومع تصاعد الأحداث واختلاط الحقيقة بالخيال، يواجه أفراد العائلة خيارات صعبة تختبر قدرتهم على التحمل، وتضع آمالهم في العودة إلى منزلهم سالمين على المحك.

يشارك في بطولة "من وراء الموج" بجانب نادين لبكي كل من: زين الرافعي، وزياد بكري، وهو من إخراج ماتي براون، الذي تعاون في كتابة الفيلم مع ياسمينا كراجة، وهند فخرو.