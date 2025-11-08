الديار القطرية تبدأ المرحلة الأولى من مشروع تنمية منطقة «علم الروم» في مصر عام 2026



قال رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة «الديار» القطرية الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، إن الشركة تبدأ تنفيذ أولى مراحل مشروع تنمية «علم الروم» في الساحل الشمالي خلال عام 2026، موضحًا أن المرحلة الأولى تمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «ويك آند القاهرة»، أن المكون السكني يمثل 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية وفنادق عالمية المستوى تضم نحو 4500 غرفة.

ورحب بن طلال، بالتعاون مع الشركات المصرية في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن السوق المصري يمتلك قدرات تشغيلية قوية وخبرة واسعة في إدارة المشروعات العقارية الكبرى.

وكشف أن إجمالي استثمارات «الديار القطرية» في السوق المصري سيتجاوز 7 مليارات دولار عقب تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لرفع إجمالي استثماراتها إلى نحو 43 مليار دولار خلال 10 سنوات مع التوسع في مشروعات جديدة قيد الدراسة.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة توسع الشركة في الأسواق الإقليمية الواعدة، لافتاً إلى أن مصر تمثل «وجهة استراتيجية رئيسية» في محفظة الديار القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى الشركة القطرية لتقديم نموذج تنموي طويل الأمد يواكب التطورات العمرانية في مصر لخدمة مليار نسمة، ويضيف قيمة اقتصادية وسياحية للمنطقة.

وأضاف بن طلال: «المشروع يعكس ثقتنا في استقرار الاقتصاد المصري واستدامة الطلب على التطوير العقاري الفاخر».

وأشار إلى أن مبيعات الساحل الشمالي تخطت 60% من إجمالي مبيعات السوق العقارية في مصر، موضحاً أن إجمالي المبيعات في المنطقة سجل نحو 1.5 تريليون جنيه خلال عام 2024، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده القطاع وقدرته على جذب استثمارات إقليمية ضخمة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالميّ، وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دوليّ، وعدد (2) مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.