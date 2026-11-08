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خرج الدولي المصري هيثم حسن من قائمة فريق سيلتك لمواجهة كيلمارنوك، المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الاسكتلندي.

وأعلن مارتن أونيل، المدير الفني لسيلتك، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا للمباراة، والذي شهد غياب هيثم حسن عن القائمة بالكامل، دون الكشف عن أسباب استبعاده حتى الآن.

وجاء تشكيل سيلتك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: كيرنان تييرني، ليام سكيلز، كاميرون كارتر فيكرز، كولبي دونوفان.

خط الوسط: ميكا باور، كالوم ماكجريجور.

الوسط الهجومي: جوتا، بنجامين نيجرين، كاميلو دوران، كاسبر هوج.

ويدخل سيلتك المواجهة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 28 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن رينجرز صاحب المركز الثاني، في المقابل، يعاني كيلمارنوك في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط.