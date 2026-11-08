أموريم: الخسارة يجب أن تكون بمثابة نهاية العالم في ميلان

أكد روبن أموريم، المدير الفني لميلان، ضرورة تحلي لاعبيه بعقلية تنافسية قوية في جميع المباريات، مشددًا على أن الخسارة يجب أن تكون بمثابة نهاية العالم بالنسبة للفريق، وذلك عقب الفوز على جنوى في الدوري الإيطالي.

ويواصل ميلان تقديم نتائج متقلبة، بعدما تعثر أمام بولونيا في منتصف الأسبوع، ثم فاز على إنتر في ديربي الغضب، قبل أن يتلقى هزيمة بثنائية نظيفة أمام فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي، ليعود ويحقق الفوز على جنوى بنتيجة 2-1.

وسجل ألفادجو سيسيه وكريستيان بوليسيتش هدفي ميلان مبكرًا، قبل أن يعاني الفريق تحت ضغط جنوى عقب هدف ميكيل إليرتسون، لكنه نجح في الحفاظ على تقدمه وإنهاء سلسلة انتصارات منافسه التي امتدت لثلاث مباريات متتالية.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة «DAZN Italia»: «أنا فخور مجددًا بلاعبي فريقي، وقلت قبل المباراة إن الأهم هو أن نكون قادرين على المنافسة، لأننا إذا تحلينا بهذه العقلية في كل مباراة، فسنكون أقرب إلى الفوز في جميع المواجهات».

وأضاف: «هناك لحظات نغير فيها طريقة اللعب، ونتجه إلى الكرات الثانية ونقدم أنماطًا مختلفة من كرة القدم، وهذا هو دليل الفريق الكبير الذي يستطيع اللعب بطرق متعددة خلال المباراة نفسها».

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق خمس نقاط عن لاتسيو المتصدر، لكن أموريم لا يزال غير مقتنع بقدرة فريقه على الحفاظ على المستوى نفسه بصورة منتظمة.

وأوضح: «يمكننا الفوز بأي مباراة، لكن لا أستطيع أن أقول إننا سنصل إلى هدف معين في نهاية الموسم، لأنني لا أشعر بأن الاستمرارية موجودة حتى الآن. لا أريد أن أقول أكثر من أننا قادرون على الفوز بالمباراة المقبلة، لكن الأمر يعتمد على عوامل كثيرة».

وتابع: «إذا توافرت جميع العناصر لدينا، فسنكون أفضل ليس فقط في الدوري الإيطالي، ولكن أيضًا في أوروبا. كانت هذه السلسلة من المباريات صعبة بالنسبة لنا بسبب كل ما حدث، لكن يمكنني القول إننا قادرون على الفوز بأي مباراة في الدوري إذا كنا منافسين بشكل حقيقي».

واختتم: «لذلك علينا التركيز على ذلك والتعامل مع الأمور يومًا بيوم».

ويستغل ميلان فترة التوقف الدولي المقبلة من أجل استعادة بعض لاعبيه المصابين، بعدما افتقد خدمات ستراهينيا بافلوفيتش، وفيكايو توموري، وماتيو جابيا، وصامويل تشوكويزي، وروبن لوفتوس تشيك، وبيترو تيراتشانو، وأليكسيس سايليمايكيرس.

وكان أموريم قد أشار سابقًا إلى أن ميلان ليس مستعدًا للمنافسة كل ثلاثة أيام، قبل أن يوضح المقصود بالعقلية التنافسية، قائلًا: «الأمر يتعلق بالعقلية. عندما تلعب لصالح ميلان، لا يوجد يوم راحة. لا يمكنك أن تفقد تركيزك يوم الخميس كما فعلنا، ثم تستعيده يوم الأحد، فهذا غير ممكن ولن ينجح».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالجانب البدني، بل بالشعور بالذعر من الخسارة. لا أقصد الخوف من الهزيمة، وإنما الشعور بأن الخسارة تعني نهاية العالم. هذا هو الإحساس الذي أريد أن أراه في فريقي، فالأمر يعتمد على ذلك».

وتطرق مدرب ميلان إلى مستوى جونزالو راموس، الذي شارك مجددًا في بناء الهجمات التي أسفرت عن هدفي الفريق، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، موضحًا: «من الصعب على المهاجم ألا يسجل، لكننا لا نقضي وقتًا طويلًا في الثلث الهجومي. نستحوذ على الكرة كثيرًا، لكن عندما نصل إلى الثلث الأخير بصورة أكبر، سيسجل جونزالو راموس الكثير من الأهداف».

واختتم: «هذه مشكلة جماعية، فطريقة لعبنا لا تساعد راموس، رغم أنه يساعد الفريق. الأمر يحتاج إلى وقت، ونحتاج إلى أن يقضي راموس 60% من وقته داخل منطقة جزاء المنافس، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد».