مياه الأقصر تبحث مع برنامج الأمم المتحدة تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة إنتاج المياه

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بحث المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، عددًا من مشروعات مياه الشرب الجديدة المقترح تنفيذها بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات القومية، ورئيس القطاع المالي، ورئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، ومدير عام المياه بالشركة.

وتناول الاجتماع، وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد، مقترحات تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين خدمات مياه الشرب، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم وصول الخدمة إلى المناطق التي تعاني ضعف ضغوط المياه أو محدودية مصادرها.

وأكد رئيس الشركة، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول غير التقليدية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب، بما يحقق الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الإنتاج، ويعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى الأقصر.