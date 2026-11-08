الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لمواجهة اليابان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة حمادة صدقي، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر شهر نوفمبر الجاري، المقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد عدد من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث ضمت في حراسة المرمى عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال وأحمد وحيد.

وفي خط الدفاع، وقع الاختيار على معاذ عبد السلام وأحمد عابدين وعمر عبد المجيد ومحمد عبد الناصر وعبد الله بوستانجي وسيد أسامة ومعتز محمد ومحمد عبد الله ومحمد عصام وعمر معوض.

أما خط الوسط، فضمت القائمة أحمد خالد كباكا وتيبو جبريال وأحمد منشاوي وسليم طلب وأحمد عاطف ومحمد إبراهيم ومروان حجي وعمر خضر وأحمد شرف وإياد صلاح.

وفي خط الهجوم، تواجد مهاب سامي ومؤمن شريف ومحمد رأفت وحمزة حسان.

وفي سياق متصل، عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بحضور حمادة صدقي، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على سياسة الاتحاد بشأن تطوير المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل سبل الإعداد، مع ضرورة التنسيق والعمل الجماعي بين الأجهزة الفنية والإدارة الفنية.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 10 نوفمبر ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، على أن تكون الأيام الثلاثة الأولى مفتوحة، قبل الانتقال إلى المعسكر المغلق بمركز المنتخبات الوطنية.

ويختتم المنتخب الأولمبي معسكره بمواجهة ودية أمام منتخب اليابان، في السادسة مساء يوم 17 نوفمبر، على ملعب بتروسبورت.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب أحمد حسن مديرًا للمنتخب، وحمادة صدقي مديرًا فنيًا، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مخططًا للأحمال.