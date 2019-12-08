بنك الإسكندرية الشريك الاستراتيجي للجناح المصري بمعرض «أرتيجيانو إن فييرا» في رو ــ ميلانو للعام الثاني على التوالي

فى إطار التزامه تجاه المسئولية المجتمعية وخلق قيمة مشتركة، دعم بنك الاسكندرية مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والمبدعين المصريين فى معرض «أرتيجيانو ان فييرا» للعام الثانى على التوالى من خلال مبادرته الرائدة «إبداع من مصر»؛ حيث يمنح معرض أرتيجيانو ان فييرا الفرصة لأصحاب الحرف اليدوية لعرض أعمالهم الفنية الفريدة على مستوى عالمى ضمن حرفيين وعارضين من أكثر من ١٠٠ دولة أخرى، كما أنه يتيح لهم اكتساب خبرات جديدة وزيادة فرص تصدير أعمالهم الفنية. وقد كان تواجد مصر هذا العام فى ميلانو فريدا، حيث كانت مصر ضيف الشرف لفعاليات المعرض، وذلك تحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة.



ويجتمع في المعرض ٥٠ عارضا مصريا لعرض منتجاتهم التى تشمل عدة فئات منها المجوهرات، والأثاث اليدوى، والفخار، والاكسسوارات النحاسية، والمنسوجات، وديكور المنزل. والجدير بالذكر أن الجناح المصرى فى فييرا ميلانو يتم دعمه من خلال بنك الاسكندرية كشريك استراتيجى للجناح المصرى بالمعرض، بالإضافة إلى هيئة تنمية الصادرات ــ الذراع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة ــ كراع رئيسى، وغرفة التجارة الإيطالية بمصر وإكسبو لينك كمُنظمين.



من جانبه قال دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية «تعد مشاركتنا فى معرض «أرتيجيانو ان فييرا» للعام الثانى على التوالى جزءًا من التزامنا بدعم أصحاب الحرف اليدوية والمبدعين المصريين، والتى تهدف إلى خلق فرص تسويقية لهذا القطاع الاقتصادى الحيوى للوصول إلى الأسواق العالمية».