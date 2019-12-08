تعاون جديد بين «القاهرة الدولي للاتصالات ومايكروسوفت» لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي

شهد مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات 2019، استعراض نموذج للتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا وشركة مايكروسوفت العالمية لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي وذلك في إطار مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" التي أطلقتها الشركة العالمية.

تهدف المبادرة إلى تطوير الأساليب التقليدية للزراعة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تدقيق اتخاذ القرار وتعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الهادر، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظة كفر الشيخ، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول يونيو 2020.

ومن جانبها أكدت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي على أهمية استخدام حلول الذكاء لاصطناعي لتعظيم استخدام الموارد وذلك في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت مستشار السيد الوزير إلى أهمية استخدام تحليل بيانات المحاصيل والتربة باستخدام التكنولوجيات المتقدمة لتوفير منصة معنية باتخاذ القرار للاستفادة من مورد المياه وتقليل نسب الهادر.

و قال هشام علي مدير القطاع العام لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط: "إن عملنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروع الذكاء الاصطناعي من أجل الزراعة يعكس مدى التزام مايكروسوفت الثابت بتمكين الشعب والشركات والحكومة في مصر لتحقيق المزيد من الانجازات"، وأكمل هشام "سيؤدي المشروع دورًا لا يقدر بثمن في دعم استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد". وأضاف "سيقوم حلنا بتمكين أصحاب العمل من خلال تقديم رؤى أكثر دقة وتوفير أحدث المعلومات الخاصة بالمشهد الزراعي. كما سلط الضوء على تحديات نقص المياه قائلاً "ستمكّن الخصائص والرؤى المستقاة من التربة الزراعية السلطات من تخصيص وتوزيع المياه على النحو الذي يحقق أفضل النتائج لمعالجة مشاكل نقص المياه.

علما أن مشروع الذكاء الاصطناعي من أجل الزراعة يعد جزءًا من مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وهي مبادرة عالمية تهدف الى دعم المؤسسات في جميع أنحاء العالم عن طريق تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغلب على التحديات البيئية، وتمكينها من تحقيق أقصى استفادة من القوة الكاملة للحوسبة السحابية