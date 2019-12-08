بنك مصر يشارك في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شارك بنك مصر كعادته فى فعاليات المعرض الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آى سى تى» 2019 فى دورته الـ23 لهذا العام مشاركة فعالة وإيجابية، حيث دأب البنك منذ عدة سنوات على المشاركة فى هذا الحدث الكبير الذى يحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، وأكثر من 94,000 زائر، وبحضور ممثلين عالميين من 37 دولة، وأكثر من 5000 مسئول إعلامى.



وظهر البنك هذا العام بشكل متميز من خلال تواجده بجناح كبير رقمى على أحدث طراز، قدم من خلاله جميع المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينا بفريق عمل مدرب على أعلى مستوى وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها: الانترنت والموبايل البنكى، محفظة بنك مصر BM Wallet، وقرض «اكسبرس». ويأتى ذلك تماشيا مع التطور الحالى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيمانا من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع فى تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.



ويحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتى تصل إلى نحو 700 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد فى كينيا (نيروبي)، هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، وذلك بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.