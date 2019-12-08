إيهاب جلال يلغي الراحة للاعبي المصري استعدادا للمقاولون

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال رفض منح لاعبي فريقه أي راحه سلبيه والانتظام فى اليومية على ستاد بورسعيد وذلك استعداداً لمباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس 12 ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الدورس الممتاز من الأسبوع السادس المؤجلة.

ومن المقرر أن يؤدي فريق المصري مرانه على ستاد بورسعيد في الخامسة مساءا ويخضع خلاله اللاعبين الذي تم مشاركتهم في مباراة اينوجو رينجرز بالكونفيدرالية إلى جلسات الاستشفاء والتدليك وبعض التمرينات الخفيفة لإزالة أثار الإرهاق والمجهود البدني الذي تم بذله خلال مباراة رينجرز بالكونفيدرالية.

وحقق المصري فوزا على إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالبطولة.