أربع دول أوروبية والولايات المتحدة يشددون على أهمية توقف روسيا عن سلوكها تجاه أوكرانيا

شدد زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على أهمية توقف روسيا عن سلوكها تجاه أوكرانيا، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأفاد المكتب، في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اتفقوا على ضرورة استمرار الحوار مع روسيا من أجل المساهمة في التوصل لهذه النتيجة.

وبحسب البيان، أطلع بايدن الزعماء الآخرين على مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق وتنسيق مقارباتهم تجاه هذه القضية.