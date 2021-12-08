تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط نحو 90 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات بمطبعة ومخزن بالغربية.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مسئولي مطبعة ومخزن كتب بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بطباعة العديد من الكتب الدراسية الخاصة بإحدى الجهات الرسمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وجمع تلك المطبوعات بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، والتقابل مع مالك المطبعة والمخزن المشار إليهما، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 89500 مطبوع تعليمي وأغلفة خاصين بإحدى الجهات الرسمية وعدة شركات للنشر والتوزيع، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بأنه مالك المطبعة والمخزن المشار إليهما، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي … وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.