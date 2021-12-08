نيوزيلندا تحذر من التهديد الصيني المتزايد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

حذرت قوة الدفاع النيوزيلندية من التهديد الأمني ​​الصيني المتزايد لنيوزيلندا وجيرانها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير لتقدير الأوضاع الدفاعية لعام 2021 نُشر اليوم الأربعاء في ولينجتون القول إن الصين هي المحرك الرئيسي لمنافسة استراتيجية متنامية في المنطقة من شأنها زيادة احتمالات المواجهة والصراعات.

وجاء في التقرير أنه "حتى مع عدم وجود صراع مفتوح، سوف تكون هناك منافسة استراتيجية في مجموعة من المجالات - بما في ذلك الفضاء الخارجى والفضاء الإلكتروني - بطرق من شأنها أن تهدد أمن نيوزيلندا، ينطبق هذا على كل من منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة نيوزيلندا المباشرة".

وتجري نيوزيلندا التقييمات الدفاعية بشكل عام كل خمسة أعوام لتقديمها كمشورة مستقلة للحكومة، ويمكن أن تساعد التقييمات في تشكيل تطوير السياسة المستقبلية، ولكنها ليست في حد ذاتها سياسة حكومية.

وكتب وزير الدفاع أندرو بريدجمان في التقرير: "نظرا للبيئة المعاكسة على نحو متزايد التي نواجهها، يحتاج نهج السياسات الدفاعية لنيوزيلندا إلى التحول من إدارة المخاطر إلى استراتيجية أكثر حذرا واستباقية لها أولويات واضحة".

وأفاد التقرير بأن "الصين ذات القوة المتزايدة تسعى بشكل أكثر إصرارا إلى تحقيق مصالحها" وأشار إلى أن بكين "تسعى الآن بشكل أكثر صراحة إلى تحديث جيش التحرير الشعبي".