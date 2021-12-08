أياكس يمدد عقد مدير الكرة أوفرمارس في ظل رغبة أندية أخرى في التعاقد معه

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مدد نادي أياكس الهولندي لكرة القدم تعاقده مع مارك أوفرمارس مدير الكرة بالنادي حتى يونيو 2026 .

وجاء ذلك بعد أن ارتبط اسم أوفرمارس باحتمالات الانتقال إلى نيوكاسل أو برشلونة أو أرسنال.

ووضع لاعب المنتخب الهولندي السابق حدا للتكهنات حول مستقبله بتمديد العقد مع النادي الهولندي الذي ذكر عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"توقفوا عن الاتصال بمارك" وذلك لدى الإعلان عن العقد الجديد اليوم الأربعاء.

وقال أوفرمارس، الذي لعب لفريق أياكس بين عامي 1992 و1997 قبل الانتقال إلى أرسنال :"مازلت أشعر بحماس شديد إزاء عملي وأشعر بالكثير من الرضا."

وأضاف :"التعاون مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة جيد للغاية وكذلك مع الأشخاص في توكومست (المجمع الرياضي لأياكس)، الذين أعمل معهم في اكتشاف المواهب واللاعبين الشبان والانتقالات وما شابه ذلك."

وتابع :"أشعر بأن عملي مع أياكس لم يكتمل بعد، لذلك أود الاستمرار هنا."