أعلن المجلس التصديري للأثاث، ارتفاع صادرات القطاع خلال العشر أشهر الأولى من العام الحالي، بنحو 10% لتسجل ما قيمته 212.1 مليون دولار مقابل 192.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم الأربعاء، إلى انخفاض صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 28% لتسجل 21.169 مليون دولار مقابل 29.23 مليون دولار خلال أكتوبر 2020.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، والتي انخفضت بنسبة 3.6% لتبلغ نحو 54 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، وجاءت "الإمارات العربية المتحدة" في المرتبة الثانية والتي ارتفعت بنحو 8.3% مسجلة 26 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات مصر من الأثاث إلى العراق انخفضت خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بنحو 4.5% لتبلغ نحو 21 مليون دولار، مقابل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما احتلت سلطنة عمان، المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 16 مليون دولار، تلاها السودان بنحو 14 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار بنمو بلغ 16.7% ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري، والتي زادت صادراتها لتبلغ ما قيمته 12 مليون دولار مقابل سبعة ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ 71.4%.

وجاء الأردن تاليا وبلغت صادراته نحو 10 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار بارتفاع 11.1%، تلاه ليبيا والتي ارتفعت صادراتها لتبلغ سبعة ملايين دولار مقابل خمسة ملايين دولار، ولفلسطين لنحو أربعة ملايين دولار في مقابل 500 ألف دولار، فيما زادت صادرات الأثاث المصري إلى باقي دول العالم لتبلغ ما قيمته 45 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بارتفاع بلغ 36.4%.