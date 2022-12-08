روسيا: فرض سقف سعري على أسعار النفط يترك أثرا محدودا على الإنتاج

نفت وزارة الطاقة الروسية ما تردد من أن السقف السعري المفروض على النفط من جانب دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سوف يسبب أزمة لإنتاج البلاد من النفط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين، قوله: "معظم الأسواق متاحة أمام بضائعنا وفقا لمبادئ تعتمد على السوق المناسب".

وأضاف سوروكين أن أي تقلب في إنتاج النفط" لن يكون أعلى من التقلبات التي حدثت في فصل الربيع".

وكان مسؤولون روس قالوا أكثر من مرة إن موسكو لن تبيع النفط الخام لأي دولة تتبنى السقف السعري، وهو ما قد يؤدي إلى خفض الانتاج، وفقا لنائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك.

وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الأول الثلاثاء، إن روسيا تدرس وضع سعر أساسي لمبيعات نفطها الخام في السوق الدولية ردا على سقف سعر الخام الروسي الذي حددته مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، بواقع 60 دولارا للبرميل.

ودخل الحظر على شحنات النفط الروسي البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، يوم الاثنين الماضي. وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت يوم الجمعة الماضي على وضع سقف سعري للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر، عند 60 دولارا للبرميل، وأعلنت مجموعة السبع واستراليا قرارا مماثلا.