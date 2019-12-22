التضامن: جارٍ تضمين رسائل الوقاية من المخدرات في المناهج التعليمية بالمدارس

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الوزارة نفذت أنشطة توعية لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان، مشيرة إلى أنه يعكف حالياً خبراء صندوق مكافحة الإدمان مع مستشاري مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، على تطوير المناهج التعليمية وتضمينها رسائل الوقاية من المخدرات.

وشددت الوزيرة، على أن هذه خطوة في غاية الأهمية لضمان تعميم واستدامة رسائل التوعية وتحديثها لتتواكب مع كل المتغيرات التي طرأت علي قضية المخدرات، لاسيما وأن آخر تحديث تم على المناهج لتناول قضية المخدرات يرجع إلى عام 2014.

ووجهت الوزيرة، رسالة للمتطوعين: "كل عام وأنتم مستمرون في عطائكم وتفانيكم في حب الوطن، كل عام وأنتم فخر لوزارة التضامن الاجتماعي؛ والثروة الغالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقاطرة التغيير في كل برامجه".

جاء ذلك خلال إطلاق إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برنامج الوقاية من المخدرات والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.