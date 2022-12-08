المرصد السوري: المدفعية التركية تشن قصفا عنيفا على ريف عفرين في شمال حلب

شهد محيط قريتي المياسة وزر نعيت، بناحية شيراوا بريف عفرين شمال حلب، اليوم الخميس، قصفا مدفعيًا مكثفًا نفذته القوات التركية، مما ألحق أضرارا مادية بممتلكات المواطنين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري قد أفادوا أمس، بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قريتي زورمغار وتل شعير في ريف عين العرب (كوباني)، بريف حلب الشرقي، إضافة لقرية قرتل في ريف تل أبيض شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية، استهدف مواقع لقوات النظام في قرى سفتك وزور مغار وزيارة بريف عين العرب (كوباني) الغربي.

كما قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قاعدة لقوات النظام في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، واستهدف القصف المدفعي التركي قرية أبو صرة بريف عين عيسى وقرية كور حسن بريف تل أبيض شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية