رئيس وزراء الصين يتعهد بالعمل مع مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول النامية

تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لصندوق النقد الدولي بأن تعمل بكين مع مجموعة العشرين لصياغة خطط لإعادة هيكلة الديون "بشكل عادل ومتساو" للدول النامية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الصينية، قال لي في اجتماع اليوم الخميس مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، إن البلاد ستنفذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون من جميع النواحي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن البيان، أن لي قال إن الصين ستعزز تنسيق السياسات مع كل الأطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي للتصدي للتحديات العالمية مثل الديون.

وكأكبر جهة إقراض سيادي في العالم للدول النامية، تتعرض الصين لانتقادات لصورتها بعدم المشاركة في جهد دولي للتخفيف من أعباء الديون على الدول النامية.

وقالت مديرة الصندوق جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنهما سيسعيان لأن تنخرط الصين في هذه المسألة خلال الزيارة الحالية.

وتفاقمت أعباء الديون على الدول النامية بعد أن رفعت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة، وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في أزمة طاقة عالمية، وزيادة الأسعار على نطاق أوسع.