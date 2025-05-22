مقتل موظفين اثنين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن في إطلاق نار

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قتل رجل وامرأة رميا بالرصاص أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) نقلا عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن القتيلين موظفان بالسفارة الإسرائيلية.

وكان المتحف يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال الدبلوماسيين الشباب الذي تنظمه اللجنة الأمريكية اليهودية.

وأشارت تقارير إلى أن إطلاق النار القاتل وقع بالقرب من شارعي إف, ثيرد في شمال غرب العاصمة، وهي منطقة تقع أيضًا بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأمريكي.

وبحسب مصادر شبكة "إن بي سي"، استجابت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للحادث، الذي وقع بالقرب من مقر شرطة العاصمة.