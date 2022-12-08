الولايات المتحدة وكرواتيا توقعان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه دبليو فرنانديز، مع ووزير المالية الكرواتي، ماركو بريموراك، في واشنطن العاصمة، اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة وكرواتيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن هذه المعاهدة كانت هدفا طويل الأجل ومشترك للبلدين وستخضع هذه المعاهدة للمشورة والتصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمان الكرواتي.

وأشار البيان إلى أن المعاهدة ستساعد الأمريكيين والكرواتيين على تجنب الازدواج الضريبي مما سيؤدي إلى تمكين الشركات الكرواتية من الانخراط في السوق الأمريكية بشكل أكثر مرونة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكرواتيا وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص بين البلدين.