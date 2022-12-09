الأوقاف: 95 مؤلفا ومترجما إجمالي الإصدارات خلال 2022

أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي إصداراتها في مجال التأليف والترجمة والنشر خلال العام الجاري، بلغ 95 مؤلفًا ومترجمًا.. فيما بلغ إجمالي إصداراتها في مجال التأليف والترجمة والنشر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 400 إصدار مؤلف ومترجم.

وتوزعت الإصدارات على النحو التالي: تم إصدار 19 كتابًا جديدًا، هي : (إنسانية الحضارة الإسلامية ، الآداب العامة جــ1 ، أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين ، عقد المواطنة ، الدولة مفهومها وتطورها ، الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة ، التسامح منهج حياة ، المرأة ودورها في الدولة الوطنية، موسوعة الخطب العصرية جـ10 ، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ28 ، الدين والحياة جــ1 ، الدين والحياة جــ2، البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة ، الآداب العامة جــ2 ، المختصر الشافي في الإيمان الكافي ، حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، العملات الافتراضية المشفرة، الاجتهاد ضرورة العصر، الوقاية من الأمراض والانحرافات).

كما تم طباعة 22 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية: (الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وترجم إلى 7 لغات: "الفرنسية - الإنجليزية - الأوردية - الإسبانية - الألمانية - الروسية - السواحيلية" ، الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغة السواحيلية، الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى لغتين: "الفرنسية - الروسية" ، عقد المواطنة باللغة الفرنسية ، الدولة مفهومها وتطورها باللغة الفرنسية ، الجاهلية والصحوة وترجم إلى 7 لغات: "الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الروسية - الإسبانية - البرتغالية - الأوردية".

وتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى ثلاث لغات : (اليونانية) و(الهوسا) و(العبرية)، وكذلك تم إصدار 15 كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و20 كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، و6 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، و10 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء مترجمة إلى اللغات الأجنبية، و3 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بطريقة برايل، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.