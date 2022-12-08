إيران تعدم أول متظاهر منذ بداية الاضطرابات في سبتمبر

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، اليوم الخميس، بإعدام أول متظاهر في إيران، منذ انطلاق المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في سبتمبر الماضي.

وتم إلقاء القبض على المدعو محسن شيكاري، في طهران في 25 من سبتمبر الماضي، بتهمة الاعتداء على حارس أمن بسلاح، والتحريض على الإرهاب.

وأدانت محكمة الثورة الإيرانية في العاصمة طهران الرجل بـ"شن حرب على الله" وفقا للقانون الإسلامي.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف.

وصدر حكم الإعدام بحق شيكاري في 20 من نوفمبر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "ميزان".

ووصف نشطاء حقوقيون المحاكمة بأنها "صورية".

ومن جانبه، قال الناشط والمدون الإيراني البارز، حسين روناجي، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا من السجن بكفالة، على موقع "تويتر": "لن نغض الطرف عن عمليات الإعدام".

وعلى الرغم من عدم ورود معلومات حتى الآن بشأن طريقة إعدام شيكاري، إلا أن عقوبة الإعدام في إيران عادة ما تنفذ شنقا.

واتخذ القضاء الإيراني نهجا متشددا ضد المتظاهرين، فيما جرى إصدار العديد من عقوبات الإعدام بالفعل بحق متظاهرين في الأسابيع الأخيرة. ويعد هذا أول حكم إعدام منها يُنفذ.

ويُقدر نشطاء حقوق الإنسان أن 470 متظاهرا على الأقل قتلوا وتم اعتقال أكثر من 18 ألفا خلال المظاهرات التي هزت البلاد منذ منتصف سبتمبر.

واندلعت المظاهرات عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر. وتوفيت في قسم الشرطة بعدما اعتُقلت لانتهاك قواعد الزي الإسلامي.