أبو عبيدة: تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الـ72 ساعة الأخيرة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة، تمكن مجاهدي القسام من تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا بكل محاور القتال في قطاع غزة على مدار الـ72 ساعة الأخيرة.
وكشف أبو عبيدة، عبر قناته بتطبيق "تيليجرام"، مساء الجمعة، عن سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جراء تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل المفخخة، فضلا عن تمكن أفراد المقاومة من استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد.
وأشار إلى نجاح مجاهدي القسام في تدمير 21 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى «دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى وتوجيه الرشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الأراضي المحتلة».
وقال إن كتائب المقاومة أفشلت محاولة تحرير الجندي الأسير «ساعر باروخ» مما أسفر عن مقتله إلى جانب مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة؛ نتيجة القصف الهمجي لمناطق غزة.
وأشار إلى تواصل عمليات استهداف القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، قائلا: «مجاهدونا اشتبكوا معهم من مسافة صفر؛ وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق».
وتابع: «قمنا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكت قواتنا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهت الرشقات صاروخية مكثفة نحو تل أبيب وأهداف أخرى».