أبو عبيدة: تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الـ72 ساعة الأخيرة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة، ‏تمكن مجاهدي القسام من تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا بكل محاور القتال في قطاع ‏غزة على مدار الـ72 ساعة الأخيرة.‏



وكشف أبو عبيدة، عبر قناته بتطبيق "تيليجرام"، مساء الجمعة، عن سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جراء تفجير عدد من فتحات ‏الأنفاق والمنازل المفخخة، فضلا عن تمكن أفراد المقاومة من استهداف القوات الصهيونية ‏المتوغلة في أماكن التمركز بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد.‏



وأشار إلى نجاح مجاهدي القسام في تدمير 21 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال ‏في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى «دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون ‏والصواريخ قصيرة المدى وتوجيه الرشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات ‏مختلفة إلى داخل الأراضي المحتلة».‏



وقال إن كتائب المقاومة أفشلت محاولة تحرير الجندي الأسير «ساعر باروخ» مما أسفر عن ‏مقتله إلى جانب مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة؛ نتيجة القصف الهمجي لمناطق ‏غزة.‏



وأشار إلى تواصل عمليات استهداف القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز ‏والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، قائلا: «مجاهدونا اشتبكوا ‏معهم من مسافة صفر؛ وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق».‏



وتابع: «قمنا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكت قواتنا التحشدات ‏العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهت الرشقات صاروخية مكثفة نحو تل ‏أبيب وأهداف أخرى».‏