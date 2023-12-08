الشرشابي: رفع مستوى النظافة حول جميع المقار لجان انتخابات الرئاسة

فرق توعية تابعة لهيئة النظافة لحث الموظفين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

أكد، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، على رفع درجة الاستعداد واستمرار العمل على مدار الأيام المقبلة في رفع مستوى النظافة حول جميع المقار الانتخابية لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري الجمالي.

في سياق آخر، قامت فرق التوعية بالعلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإناره القاهره بعقد عدة ندوات لحث الموظفين بالديوان العام والأفرع التابعة للهيئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، تحت شعار " أنزل شارك".

وتم شرح أهمية المشاركة في هذه الانتخابات الهامة لمستقبل مصرنا الحبيبة والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.