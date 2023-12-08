فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حق النقض 'الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة؛ لمنع المصادقة على قرار بشأن دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة، بحسب قناة "فرانس 24".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وجه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.



وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.



وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار، مبينا أن الأفكار التي وردت، تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.



ويتضمن مشروع القرار طلب وقف إنساني فوري، لإطلاق النار في غزة، وتقييد الأطراف بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، مثلما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.