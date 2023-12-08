الصفدي: فشل القرار في مجلس الأمن اليوم سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى تبني مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة تطلب المساعدة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

The #SC’ll vote on a resolution demanding a humanitarian ceasefire today.

Failing to adopt it will be an endorsement of Israel’s killing of innocent civilians, starving a whole population, ware crimes. Humanitarian system collapsing. UN agencies screaming out for help. https://t.co/YgSjaPYkl5 — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) December 8, 2023

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار، مبينا أن الأفكار التي وردت، تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتضمن مشروع القرار طلب وقف إنساني فوري، لإطلاق النار في غزة، وتقييد الأطراف بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، مثلما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.