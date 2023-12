الصفدي: فشل القرار في مجلس الأمن اليوم سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى تبني مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة تطلب المساعدة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

The #SC’ll vote on a resolution demanding a humanitarian ceasefire today.

Failing to adopt it will be an endorsement of Israel’s killing of innocent civilians, starving a whole population, ware crimes. Humanitarian system collapsing. UN agencies screaming out for help. https://t.co/YgSjaPYkl5