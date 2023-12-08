ماكرون يعتزم دعوة بابا الفاتيكان للمشاركة فى احتفال إعادة فتح كاتدرائية نوتردام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يعتزم دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس؛ للمشاركة فى احتفال إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، التي تضررت جراء حريق كبير في أبريل 2019.

وعندما سئل عما إذا كان البابا فرنسيس سيحضر الافتتاح المقرر في 8 ديسمبر 2024، قال ماكرون لقناة "فرانس 2" الفرنسية اليوم الجمعة: "آمل ذلك، سندعوه بالتأكيد. ولكن لا يمكنني الرد نيابة عنه".

وقبل عام من إعادة الافتتاح المخطط له، زار ماكرون موقع البناء اليوم الجمعة، وقال إن العمل هناك يتقدم بشكل جيد.

وتم الانتهاء من القبو الذي تضرر بسقوط البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي، وكذلك تجديد الجمالونات الشمالية والجنوبية للجناح، والتي تضررت من الحريق.

وعادت النوافذ الزجاجية الملونة التي رممتها شركة بناء كاتدرائية كولونيا من ألمانيا منذ شهور.