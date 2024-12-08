رويترز عن مصادر أمنية لبنانية: حزب الله سحب قواته من سوريا السبت

قال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة «رويترز» للأنباء، إن «حزب الله سحب كل قواته من سوريا، السبت، لدى اقتراب فصائل المعارضة المسلحة من دمشق».

وذكر أحد المصادر، اليوم الأحد، أن قوات «الإشراف» التي أرسلتها الجماعة إلى سوريا خلال ليلة الخميس إلى الجمعة، ذهبت لتشرف على ذلك الانسحاب.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة «أ ف ب» وفقا لمصادر مقربة من حزب الله، إلى أن الحزب سحب عناصره من محيط دمشق ومن حمص إلى لبنان والساحل السوري.

وصرح مصدر بأن إسرائيل، التي قصفت مرارا مستودعات أسلحة لحزب الله وتحصينات تحت الأرض أقامتها في المدينة، قصفت إحدى القوافل المغادرة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.