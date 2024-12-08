حماس تحصي الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة تمهيدا لمفاوضات صفقة التبادل

قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس تجري عملية إحصاء للأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة، في حين أكد سكان القطاع أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار توقفت عن التحليق في سماء القطاع، يوم السبت.

وصرح المصدر لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، بأن مسئولين كبارا في حماس أجروا اتصالات مع مختلف الفصائل في قطاع غزة حول آخر التطورات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء، تمهيداً لإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن التركيز ينصب على الأسرى الأحياء من الإسرائيليين، مع محاولة العثور على جثث بعض الأسرى الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

وذكر المصدر أن "هناك إجماعاً كبيراً داخل حماس، وكذلك داخل الفصائل، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار، على غرار ما تم التوصل إليه في لبنان".

وكشف أن المفاوضين في حماس يخشون من أن يكون عدد الأسرى المتبقين على قيد الحياة قليلا.

فيما قالت مصادر فلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع، إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تفرض تحليقاً مستمراً في سماء غزة توقفت عن التحليق صباح السبت، للمرة الأولى منذ أشهر.