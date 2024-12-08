السفارة الروسية في دمشق: موظفونا سالمون

قالت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير وسلامة، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، - حسب وكالة تاس الروسية.

وقال مصدر من السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام معنا". ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى"

كان التليفزيون الإيراني أكد في بيان صباح اليوم، أنه تم اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق.

وفجر اليوم أعلنت فصائل وجماعا سورية مسلحة سيطرتها على العاصمة السورية ومغادرة الرئيس بشار الأسد للبلاد.

وفي السياق ذاته، أخلى العراق سفارته في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان، بعد ساعات سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق- حسب وكالة الأنباء العراقية.