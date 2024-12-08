ترامب يتعهد بالعفو عن معتقلي الكابيتول: أحمل رسالة الوحدة

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالعفو عن المدانين في أحداث الكابيتول، في أول أيام تسلمه منصبه في 20 يناير 2025، "لأنهم تحملوا معاملة قاسية في السجن". وقال: "هؤلاء الناس يعيشون في الجحيم".

وأضاف في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على قناة NBC NEWS، التي تعد الأولى منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، أن أعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول كانوا "بلطجية سياسيين"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وقال ترامب: "بالنسبة لما فعلوه، بصراحة، يجب أن يذهبوا إلى السجن"، لكنه أوضح أنه لن يوجه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" لمعاقبتهم، فيما قال إنه إذا أراد بايدن العفو عن أعضاء اللجنة، فيمكنه القيام بذلك، "وربما يجب عليه ذلك".

وأشار إلى أنه سيفي بوعده الانتخابي بفرض رسوم جمركية على الواردات من أكبر شركاء أمريكا التجاريين. وعند سؤاله عما إذا كان بإمكانه "ضمان عدم دفع الأسر الأمريكية المزيد (من التكاليف)"، قال ترمب: "لا أستطيع ضمان أي شيء. لا أستطيع ضمان الغد".

وسُئل ترامب عن سبب عدم "سرقة الديمقراطيين" الانتخابات الأخيرة، كما اتهمهم سابقاً عند خسارته انتخابات 2020، فأجاب: "لأنني أعتقد أنها كانت كبيرة جداً بحيث لا يمكن التلاعب بها".

"رسالة الوحدة"

وألقى ترمب باللوم على الرئيس جو بايدن في الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، لكنه قال إنه لن يعين مدعياً خاصاً للتحقيق مع بايدن. وأضاف: "أنا لا أبحث عن العودة إلى الماضي. الانتقام سيكون من خلال النجاح".

وأكد أنه في ولايته الثانية سيحمل "رسالة الوحدة"، مضيفاً أنه سيعامل من لم ينتخبوه بنفس الطريقة التي يعامل بها مؤيدي حركته "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".

وذكر ترامب أنه لا يخطط للتخلي عن منصة "تروث سوشيال"، التي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي أطلقها بعد ترك منصبه. وقال: "كل ما أفعله هو إرسال الرسائل".

وبشأن فريقه الرئاسي، قال ترامب إنه لن يحاول استبدال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي انتقده في الماضي.

وذكر أن أبنائه لن ينضموا إليه كمساعدين في البيت الأبيض، وهو ما يمثل اختلافاً عن ولايته الأولى، عندما عملت ابنته إيفانكا ترمب وصهره جاريد كوشنر كمستشارين كبار في البيت الأبيض.